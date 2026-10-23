The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

La OMS ve poco probable que el primer caso de shamonda en humanos se extienda

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 23 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha realizado una evaluación formal sobre el riesgo que comporta el primer caso de virus shamonda en humanos, registrado en Francia y que causó la muerte del paciente, aunque por ahora considera poco probable que se extienda.

«Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia», indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Agregó que la transmisión del virus que como éste se transmiten por jejenes (pequeños insectos capaces de causar picaduras) «suele disminuir durante los meses más fríos del año». EFE

abc/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR