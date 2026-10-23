La OMS ve poco probable que el primer caso de shamonda en humanos se extienda

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Ginebra, 23 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha realizado una evaluación formal sobre el riesgo que comporta el primer caso de virus shamonda en humanos, registrado en Francia y que causó la muerte del paciente, aunque por ahora considera poco probable que se extienda.

«Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia», indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Agregó que la transmisión del virus que como éste se transmiten por jejenes (pequeños insectos capaces de causar picaduras) «suele disminuir durante los meses más fríos del año». EFE

abc/jfu

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