La policía hondureña lanza gases lacrimógenos contra una manifestación de estudiantes

afp_tickers

2 minutos

Agentes antimotines de Honduras lanzaron este lunes gases lacrimógenos contra estudiantes que protestaban contra la reducción del presupuesto a la principal universidad estatal propuesta por el presidente derechista Nasry Asfura.

Unos 300 estudiantes se manifestaron frente a la sede del Congreso para exigirle que rechace la iniciativa y respete la asignación del 6% del presupuesto nacional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según reza la Constitución.

Al menos un estudiante resultó herido en la primera protesta que derivó en disturbios organizada contra Asfura, que enfrenta el malestar de diversos sectores por el alza en los precios del combustible y recortes de presupuesto y empleados que impulsa su gobierno.

«Si dicen estar preocupados por los estudiantes que se vea (…), que se deje de estar gaseando a los estudiantes que lo que estamos exigiendo aquí es un derecho», declaró a la AFP la estudiante Daniela Pérez.

Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y quien en campaña prometió un gobierno de austeridad, propuso una reducción del 5,3% al presupuesto nacional de 2026 dejado por su antecesora, la izquierdista Xiomara Castro, lo que representa unos 940 millones de dólares menos.

En esa propuesta, el mandatario plantea reducir unos 57 millones a la universidad, lo que según sus autoridades dejará sin becas a muchos de estudiantes.

Pocos después de los disturbios, el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano, dijo que tras una reunión con el rector de la UNAH, Odir Fernández, «se había llegado a un acuerdo» para no reducir el presupuesto de la UNAH por lo que consideró «innecesaria» la protesta.

No obstante, la propuesta debe de ser aún debatida por el parlamento.

«Vamos a seguir alzando la voz diciendo que no queremos más recortes, queremos más presupuesto», aseguró Misael Flores, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH).

Organizaciones estudiantiles advirtieron que continuarán realizando acciones de presión si el gobierno no respeta el presupuesto establecido por ley.

bur/mis/vel