La premio nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia ataques contra su familia en Irán

2 minutos

Redacción Internacional, 22 ene (EFE).- La premio nobel de la paz Narges Mohammadi ha denunciado que fuerzas de seguridad han allanado el domicilio de su hermano en la ciudad iraní de Masshad, lo que se enmarca, según dice, en la creciente presión que el régimen de Teherán ejerce sobre su familia.

En un comunicado difundido en la red X, la fundación que lleva el nombre de la premio nobel asegura que ha tenido conocimiento de que agentes de seguridad allanaron el domicilio de la familia de Narges Mohammadi en Mashhad y realizaron un registro e inspección de la residencia.

Esta agresión se enmarca en la creciente y continua presión ejercida sobre la familia de la premio nobel de la Paz en los últimos meses, señala el comunicado publicado en el perfil de la activista, agrega la nota.

Mientras tanto, Narges Mohammadi, tras más de 40 días detenida, sigue privada de visitas familiares y de acceso a su abogado, y no ha tenido contacto telefónico desde el 14 de diciembre.

Y precisan que «fuentes bien informadas han advertido que su detención, acompañada de palizas y denegación de atención médica, especialmente dada su conocida afección cardíaca, ha puesto su vida en grave peligro».

En el mismo contexto, uno de los detenidos recientemente liberados del centro de detención de Inteligencia de Mashhad describió el estado físico de Narges Mohammadi y su compañero Pouran Nazemi como “alarmante”.

A pesar de haber expirado la orden de detención de 30 días, Narges Mohammadi lleva 41 días de detención y permanece en un limbo legal absoluto.

Las agencias de seguridad, al bloquear su liberación, su derecho a contacto telefónico y su derecho a visitas, han demostrado una vez más su trato violento a los presos políticos y sus familias.

La Fundación Narges enfatiza que Narges Mohammadi, Sepideh Gholian, Pouran Nazemi, Javad Alikordi y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato e incondicionalmente. EFE

rml/ah