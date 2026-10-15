La primera ministra japonesa elige a un nuevo ministro de Agricultura para atajar crisis

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Tokio, 15 oct (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, eligió este jueves a un nuevo ministro de Agricultura, Arata Takebe, con el objetivo de atajar la primera crisis de su Ejecutivo después de que su predecesor dimitiese el miércoles, tras verse salpicado por una serie de escándalos.

Takebe, ex viceministro del Ministerio de Agricultura, tiene previsto jurar el cargo esta misma tarde en sustitución de Kazuo Yana, según la agenda oficial de la mandataria nipona.

«Lo hemos seleccionado porque creemos que será un activo valioso desde el primer momento y podrá contribuir eficazmente, incluso en la gestión de los asuntos del Parlamento», afirmó Takaichi a los medios de comunicación tras hacer pública su decisión, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

Yana presentó la víspera su dimisión, apenas un mes después de ser nombrado en una remodelación del Gobierno japonés, ante un creciente clamor de la oposición para que abandonara el cargo. Se trata de la primera renuncia de un miembro del Ejecutivo de Takaichi por un escándalo desde que la conservadora llegó al poder hace casi un año.

En los últimos días, Yana había afrontado acusaciones de violar la ley electoral al ofrecer autobuses gratuitos a sus simpatizantes durante las elecciones generales de febrero de este año, y por presuntamente pagar a miembros de su equipo para hacer llamadas a ciudadanos pidiendo su voto en los comicios de octubre de hace dos años.

También recibió críticas por unos comentarios que hizo en mayo, antes de asumir el cargo, en los que daba a entender que el Gobierno había reducido sus fondos a los municipios cuyos alcaldes no le habían apoyado en las elecciones generales.

«Más que recuperar la confianza», afirmó hoy Takaichi, lo que espera del nuevo ministro es «que la administración agrícola, forestal y pesquera avance sin demora». EFE

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