La rotura de una valla en el aeropuerto de Leipzig fue accidental y no acto de sabotaje

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Berlín, 19 oct (EFE).- La rotura de una valla en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania, este fin de semana, que desató la alerta tras el supuesto intento de atentado en ese mismo lugar que las autoridades germanas atribuyen a Rusia, se debió seguramente a un accidente, informó este lunes la policía.

En un comunicado, la Dirección de Policía de Leipzig recordó que en la noche del sábado al domingo se detectaron daños en una valla que provocaron que se lanzaran operaciones de búsqueda de objetos o individuos sospechosos, lo que llevó también a la paralización temporal del tráfico aéreo en la pista norte.

Sin embargo, el domingo por la noche se personaron en comisaría dos individuos de nacionalidad siria, de 20 y 32 años, acompañados de sus abogados, que admitieron que el más joven había perdido el control de su vehículo en la zona del aeropuerto y había atravesado con él la citada valla.

Después, había abandonado el lugar de los hechos, ya que no poseía un permiso de conducción válido, y había retirado el vehículo siniestrado -del que era titular el hombre de 32 años- por medio de una grúa.

El turismo de la marca Audi ha sido incautado temporalmente y contra el joven se ha abierto una investigación por conducir sin licencia y por darse a la fuga desde el escenario de un accidente, informó la policía.

A lo largo del domingo, la pista norte del aeropuerto, que constituye un importante nudo logístico a nivel europeo para el transporte de mercancías por vía aérea, permaneció cerrada al tráfico mientras proseguían las operaciones de búsqueda.

El pasado mes de agosto apareció en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una potente carga explosiva que según las autoridades germanas fue introducido allí por agentes vinculados a los servicios secretos rusos con el objetivo de atentar contra un avión que transportaba ayuda militar para Ucrania. EFE

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