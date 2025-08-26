La rumana Cirstea elimina a la argentina Sierra en primera ronda

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 26 ago (EFE).- La tenista argentina Solana Sierra cayó eliminada este martes en primera ronda del Abierto de Estados Unidos a manos de la rumana Sorana Cirstea.

Cirstea, número 71 del ranking WTA, se deshizo de Sierra (n.74) por 7-5 y 6-0 en una hora y 12 minutos de partido.

Sierra y Cirstea protagonizaron un inicio de partido dominado por la defensa del saque hasta el 5-5. A partir de ahí, la argentina de 21 años no volvería a ganar un juego.

Con 6-5 y al servicio para forzar el ‘tie-break’, Sierra concedió su primer juego del partido en el peor momento, que le costó el set 7-5.

La segunda manga fue un suplicio para la joven plantense, que vio cómo Cirstea se la apuntaba en blanco.

Sierra se despidió así de Nueva York, en la misma primera ronda en la que cayó el año pasado en su debut.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este pasado domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. EFE

