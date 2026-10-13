La UE abre con Ucrania y Moldavia los bloques de mercado interior y competitividad

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Bruselas, 13 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) abrió este martes con Ucrania dos nuevos bloques temáticos de su negociación de adhesión, los de mercado interior y de competitividad y crecimiento inclusivo, que engloban 17 de los 33 capítulos del proceso.

«Hoy hemos alcanzado otro hito en el camino de Ucrania hacia la adhesión», afirmó el ministro de Estado irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, cuyo país ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE.

«La decisión de hoy demuestra la resiliencia y la determinación de Ucrania para avanzar en las reformas, en circunstancias extremadamente difíciles», añadió.

El bloque de mercado interior abarca la libre circulación de mercancías, servicios, trabajadores y capitales, y las normas comunes sobre competencia, servicios financieros, derecho de sociedades y protección del consumidor.

El de competitividad y crecimiento inclusivo reúne las políticas de fiscalidad, economía y moneda, industria, transformación digital, empleo, educación, investigación y unión aduanera.

La apertura de estos dos bloques estaba bloqueada por Hungría, que vinculaba su aval a una disputa con Kiev sobre la enseñanza en húngaro de la minoría magiar en territorio ucraniano.

El Parlamento ucraniano aprobó el lunes una ley que amplía la educación en las lenguas de las minorías nacionales, el paso que Budapest reclamaba para desbloquear la negociación.

La UE tiene previsto abrir hoy con Moldavia esos mismos dos bloques, el de mercado interior y el de competitividad y crecimiento inclusivo, en una conferencia de adhesión aparte. EFE

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