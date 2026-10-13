La Universidad de Cornell veta las fiestas de fraternidades el resto del curso

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Ithaca (EEUU), 13 oct (EFE).- La Universidad de Cornell anunció este martes que las fiestas en las casas de las fraternidades quedan suspendidas durante el resto del curso académico, en el primer paso hacia un «cambio sistémico» en la institución tras la reapertura de la investigación penal sobre la presunta violación grupal de una estudiante en 2024.

El presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff, emitió un comunicado en el que ordena «medidas inmediatas para reforzar la seguridad del campus y mejorar el apoyo a las personas sobrevivientes» de agresión sexual, reconoce que la universidad «no estuvo a la altura» en su momento, y admite la «frustración» e «indignación» de la sociedad.

«Todas las fiestas y eventos sociales en las casas del Consejo Interfraternidades (IFC) de Cornell quedarán suspendidos durante el resto del curso académico 2026-2027. Estas medidas permitirán realizar una revisión exhaustiva de la vida de las fraternidades en Cornell para determinar si puede continuar de forma segura y de qué manera», afirmó. EFE

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