Laxe, antes de la gala de los Premios del Cine Europeo: «‘Sirat’ te obliga a morirte»

Elena Garuz

Berlín, 17 ene (EFE).- El cineasta español Oliver Laxe defendió este sábado en declaraciones a EFE pocas horas antes de la gala de los Premios del Cine Europeo, en los que su filme ‘Sirat’ esta nominado en cuatro categorías principales, la «terapia de choque» que supone para el espectador esta película que, afirmó «obliga a morirte».

«Yo creo que ‘Sirat’ conecta con todos los públicos, porque ‘Sirat’ es terapia de choque, o sea, ‘Sirat’ te obliga a morirte y habla de la muerte, y de la vida, de la familia, habla de cosas muy esenciales y que todo el mundo siente muy visceralmente. Es una película que no te deja indiferente», afirmó.

Agregó que «morir es bueno», en el sentido de que «el cine tiene que ser una catarsis, tiene que transformarte, tiene que tocarte ahí».

«Y creo que lo hace y no te deja indiferente. Es una película a veces dura, pero que te da, te da quitando. Un poco como la vida», añadió.

Al regresar a Berlín, con otros cineastas europeos, después de tantos meses en Estados Unidos, Laxe dice darse cuenta de que «la energía cambia, la frecuencia cambia», se siente otra energía, «y eso calma», porque es estar un poco como «en casa».

Según el realizador, hay una manera muy similar de hacer cine en Europa, que cuenta con una fuerte tradición de cine de autor y dónde la financiación también es otra.

El cine en Europa, afirmó, se financia de una manera que da mucha libertad a los cineastas y hace que pueden verdaderamente «hacer un trabajo de mirar adentro, de intentar profundizar».

«Entonces ahí sí que yo me siento un poco parte de esta familia del cine europeo», señaló.

Respecto a la trayectoria de su película, Premio del Jurado de Cannes 2025, nominada a mejor filme internacional y mejor banda sonora en los recientes Globos de Oro, y preseleccionada en cinco categorías en los Óscar -película internacional, banda sonora, dirección de fotografía, sonido y reparto-, el realizador afirmó que «el éxito de las películas, sobre todo, es cuando el autor ha mirado adentro, cuando ha sido coherente consigo mismo, cuando lo ha dado todo para hacer su película».

«Ese el es éxito. Cuando es honesto el gesto (…) Si tú miras adentro con honestidad y de ahí sale una película, esa película va a encontrar su público», aseguró.

En este sentido, según Laxe, es como con el deporte de élite: «No hay ganadores y perdedores. Ni subcampeones.»

«Yo creo que ya estar aquí es una celebración», indicó respecto a los Premios del Cine Europeo, que no necesariamente reúnen a los mejores filmes del año, dijo, porque según Laxe, «hay muchos películas buenas que no están aquí», y en los que ‘Sirat’ opta a mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista para Sergi López, y mejor guion, para Santiago Fillol y Laxe.

La cinta está nominada, además, en cinco de las ocho categorías técnicas: mejor dirección de casting, para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía -Mauro Herce-; mejor edición -Cristóbal Fernández-; mejor diseño de producción -Laia Ateca-; y mejor diseño de sonido -Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas-.

Así, Laxe invita en una reflexión a «dejar de utilizar ese lenguaje bélico y deportivo de ‘esta película arrasa en los Premios Goya, tal película se van con la manos vacías'», porque el éxito de los filmes viene por otro lado, reitera.

Al mismo tiempo, en un encuentro previo con medios españoles, entre los que también estuvo EFE, Laxe reconoció tener «el ego muy excitado ahora mismo».

«Y lo noto (…) porque dentro hay excitación. Luego la vida está tan bien hecha, que te humilda, encuentra la manera de humildarte y de decirte: ‘Chaval, el éxito no es ir a Cannes’.»

Para Laxe, lo más difícil para un cineasta es el sentido.

«Estamos siempre buscando sentido. ¿Tiene sentido lo que hacemos? Ahora estoy tranquilo, porque es que creo que la vida me está diciendo claramente: ‘Tío, este es tu camino, o sea, tenía que ser así. Estate en el presente y disfruta. Y eso es una forma de no estar en el ego», afirmó. EFE

