Letonia pide que la UE utilice los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, pidió este viernes que la Unión Europea (UE) utilice los activos rusos congelados para financiar a Ucrania y consideró el sistema de satélites Starlink como «vital» para que Ucrania «pueda seguir luchando o contraatacando» ante un invierno que se prevé «muy duro».

«Rusia está violando todas las normas, y eso es precisamente lo que ha estado haciendo durante todo este conflicto, intensificándolo cada vez más. Los activos congelados están ahí: eso es lo que debería utilizarse para apoyar a Ucrania. Así de simple», declaró Kulbergs al inicio de la segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El jefe del Ejecutivo letón reclamó más «apoyo financiero y militar» para Ucrania a través de un aumento de las capacidades europeas de defensa, porque «de ello depende» la «propia seguridad de Europa».

«Starlink es la clave para que Ucrania pueda seguir luchando. Es una cuestión crucial estratégica que debemos abordar desde Europa, aunque no es sencillo. Nos llevará tiempo alcanzar esas mismas capacidades. Ya contamos con algunas, pero no son suficientes», dijo.

Kulbergs mostró su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y precisó que solo apoyarán conversaciones de paz «si Ucrania y Zelenski así lo desean y si ellos mismos las lideran».

«Es un momento crucial. Si queremos disfrutar de tranquilidad en Europa, tomarnos un café con un cruasán por la mañana sin tener que pensar en amenazas, entonces debemos apoyar a Ucrania».

Sobe las recientes críticas de Donald Trump hacia el líder ucraniano, dijo que hay que «entender que Estados Unidos se encuentra en pleno periodo electoral» y pidió «comprender» que Ucrania «se encuentra en una situación de guerra».

Preguntado por el proceso de ampliación de la UE, aseguró que «Europa debe ampliarse», aunque abogó por «unas normas comunes que se apliquen a todos por igual».

«No cabe saltarse pasos ni buscar atajos. Todos deben adaptar sus leyes y cumplir con los requisitos necesarios. Es un mensaje claro: no hay atajos para nadie, ni siquiera para Ucrania», añadió. EFE

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