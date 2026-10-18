Lituania denuncia un intento de incendiar una empresa que almacena equipos de Starlink

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Riga, 18 oct (EFE).- El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, denunció este domingo un intento de incendiar una empresa local en la que se almacenan equipos de comunicaciones de internet por satélite Starlink, de la compañía SpaceX, del multimillonario estadounidense Elon Musk.

La pasada noche, «se intentó incendiar una empresa lituana en la que se almacena equipo de comunicaciones STARLINK. Los servicios competentes habían advertido a esta empresa de posibles ataques, se había reforzado la seguridad y el intento de atentado fracasó», escribió en la red social Facebook.

Sinkevičius recalcó que Lituania vigila «muy de cerca las actividades de los Estados hostiles y está tomando medidas para proteger a las personas y sus bienes».

El primer ministro lituano informó del incidente en el mismo mensaje en el que anunció una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional el lunes después de que un dron sobrevolara Lituania de madrugada y se estrellara finalmente en el territorio de este país báltico al no poder los cazas de la OTAN derribarlo por falta de visibilidad.

«La posibilidad de un sabotaje debe investigarse muy seriamente en relación con el dron que sobrevoló Lituania esta mañana», afirmó.

Sinkevičius sostuvo que «es necesario esclarecer de dónde procedía el dron y dónde comenzaron a detectarlo los radares».

También serán importantes las respuestas que den los servicios competentes tras examinar los restos del dron caído.

El jefe del Gobierno lituano añadió que se estudiará en la reunión del lunes la posibilidad de otorgar a estos servicios competencias adicionales para neutralizar drones. EFE

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