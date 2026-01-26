Los diputados franceses aprueban la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años

1 minuto

París, 27 ene (EFE).- La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.

Tras un largo debate que se prolongó hasta pasada la medianoche, los diputados franceses dieron su respaldo a la medida con 130 votos a favor frente a 21 en contra.

Este proyecto, presentado por un procedimiento de urgencia, tendrá ahora que tener la luz verde del Senado para que entre en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. EFE

