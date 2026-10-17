Los estudiantes albaneses ganan el apoyo de la calle pese a la violencia de sus protestas

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Antonio Sánchez Solís

Tirana, 17 oct (EFE).- La violencia de sus protestas, los destrozos en propiedades públicas y privadas y sus duros enfrentamientos con la Policía no han impedido que los estudiantes albaneses que protestan contra el Gobierno socialista reciban señales de apoyo de la población.

Tras cuatro días de manifestaciones, más de 170 personas han sido arrestadas y decenas más, en su mayoría policías, han tenido que ser atendidas por lesiones sufridas durante las protestas.

Apenas queda una parada de autobús intacta en el centro de la ciudad, los escaparates reventados se suceden y varios Ministerios han quedado dañados por las acciones de manifestantes violentos.

Sin embargo, muchos de sus conciudadanos han saludado estos días con cláxones, con aplausos y hasta besos a los cientos de estudiantes, numerosos de ellos de menos de 18 años, en sus protestas en el centro de la ciudad.

Estamos con vosotros

Son innumerables los comerciantes que en los escaparates de sus tiendas, o en las persianas echadas estos días por miedo a daños, colgaron carteles con mensajes de «estamos con los estudiantes» y peticiones de que no causen desperfectos en negocios particulares.

Y algunos transeúntes han llegado a enfrentarse a los policías que llevan días impidiendo que los manifestantes, que responden arrojando piedras y artefactos pirotécnicos, se acerquen a edificios como el Parlamento o la oficina del primer ministro, el socialista Edi Rama.

«Estamos en contra del Gobierno y apoyamos no solo a los estudiantes, sino a la mayoría de la sociedad que apoya la dimisión del Gobierno, y no solo por motivos de corrupción», explica a EFE Edvin Cami, profesor en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tirana.

Cami afirma que el nivel de corrupción no tiene precedentes y que muchos colaboradores de Rama están siendo investigados e incluso han sido arrestados.

Problemas de corrupción

Lo cierto es que Albania sigue teniendo malas notas en lo que a corrupción se refiere. En su informe de 2025, Transparencia Internacional lo colocó en el puesto 91 de 181, uno de los peores en Europa, sólo por encima de países como Bosnia-Herzegovina, Ucrania o Serbia.

Los casos más recientes y sonados han sido el arresto domiciliario el mes pasado de la directora del Servicio de Inteligencia, Vlora Hyseni, por sospechas de que ayudó a un presunto criminal y filtró información clasificada.

También está en la cárcel Erion Veliaj, el alcalde socialista de Tirana, que fue visto como un posible sucesor de Rama en el partido y el Gobierno, acusado de lavado de dinero, ocultación de bienes y abuso de poder.

El profesor Cami llega a afirmar que el primer ministro actúa como un «dictador» y le acusa de manipular las elecciones, incluida las de mayo de 2025, cuando logró mayoría absoluta y su cuarta victoria consecutiva.

Asegura que todos los que trabajan en la administración pública, incluidos los profesores, recibieron presiones para votar por Rama.

En su informe de aquellos comicios, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se refirió precisamente a que hubo reportes de «intimidación, uso indebido de recursos públicos y presión sobre los empleados públicos», así como situaciones de compra de papeletas y problemas para garantizar el secreto del voto.

Sin futuro para los hijos

Para Flora, madre de dos universitarios, su principal crítica al Gobierno, aparte de considerar a Rama un «criminal», es la falta de perspectivas para la juventud.

«Tenemos una vida muy mala aquí. No tenemos futuro aquí. No quiero que mis hijos se tengan que ir a otro país», sentencia.

El desempleo juvenil (15 a 25 años) se situó el pasado junio en el 17,7 %, más del doble de la tasa de paro en la población general.

Lo cierto es que distintos expertos advierten de que la caída demográfica que sufre el país tiene mucho que ver con la emigración en general y con la marcha de muchos jóvenes en particular, que buscan un futuro en países con mejores salarios y más oportunidades.

En su defensa de las protestas, Flora llegó a justificar el nivel de violencia empleado como la única forma de lograr cambios.

«Protestaron pacíficamente durante cuatro meses. ¿Y qué hizo Edi Rama? Se burló mucho de ellos. Así que esto es necesario. Incluso más», afirmó.

Ese argumento de «no nos han escuchado» ha sido el mismo que han usado varios jóvenes manifestantes consultados por EFE sobre el uso de la violencia.

Las protestas contra Rama arrancaron el pasado mayo tras saberse que se estaba negociando la venta de suelo en un parque natural para el desarrollo de un proyecto turístico a manos de inversores extranjeros vinculados a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Desde ahí ha surgido una movilización nacional con protestas, hasta ahora mayoritariamente pacíficas, contra la corrupción, el aumento del costo de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y, dicen sus oponentes, la arrogancia del primer ministro.

Rama ha dejado claro que no dimitirá y ha acusado a la oposición conservadora, cuyo líder está siendo también investigado por corrupción, de estar detrás de unas protestas para dañar la buena marcha de la negociación para que Albania entre en la Unión Europea, posiblemente en 2030. EFE

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