Los grandes bancos de EEUU mejoran sus resultados pero advierten sobre la incertidumbre

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Los grandes bancos de Estados Unidos publicaron este martes resultados trimestrales al alza, pero advirtieron sobre un escenario incierto en un contexto de inflación persistente y una operativa complicada.

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por activos, dio cuenta de un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre sobre igual período de 2025, pero registró un inusual desfase frente a las estimaciones de los analistas debido a un incremento de gastos.

Las ganancias netas del banco aumentaron un 6% respecto al año anterior hasta 15.300 millones de dólares, por debajo de los 15.850 previstos por los analistas de FactSet.

En su comunicado de resultados al mercado señaló pérdidas de 658 millones de dólares en inversiones en valores y un aumento del 12% en sus gastos, principalmente por mayores compensaciones, erogaciones en tecnología y marketing.

La facturación, en tanto, aumentó 8% a 50.200 millones de dólares.

El director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, describió los resultados como «sólidos» y destacó el apoyo de los clientes.

«La economía estadounidense siguió impulsada por una sólida inversión empresarial y un gasto continuo de los consumidores», añadió.

Advirtió no obstante sobre «grandes déficits fiscales, una inflación persistente, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas» que siguen cambiando.

«Estas fuerzas pueden ser manejables, pero seguimos preparados para un amplio abanico de escenarios», resumió.

– «Entorno operativo complicado» –

De su lado, Goldman Sachs informó de un aumento de las ganancias del tercer trimestre que superó las estimaciones de los analistas.

El beneficio neto del gigante financiero neoyorquino en el período de julio a septiembre fue de 5.100 millones de dólares, un 33% más que hace un año, y un 20% menos que en el segundo trimestre.

Los ingresos aumentaron un 23% a 18.700 millones de dólares con relación a igual período del año anterior.

El director ejecutivo David Solomon elogió los resultados a la luz de «un entorno operativo complicado», según un comunicado de prensa.

«A pesar de la complejidad y la incertidumbre actuales en el mundo, seguimos muy bien posicionados para continuar ofreciendo resultados a nuestros clientes», resumió Solomon.

Por su parte, Citigroup también anunció el martes un aumento interanual de sus resultados en el tercer trimestre, por encima de lo esperado por el mercado.

Entre julio y septiembre registró un alza del 8% de su facturación en la comparación interanual, a 23.850 millones de dólares, mientras que su ganancia neta saltó un 40% a 5.250 millones de dólares.

El dato de ganancias se beneficia de un efecto comparativo favorable, ya que en 2025 se vio lastrado por una depreciación de activos de más de 700 millones de dólares ligada a la venta del 25% del capital de su filial mexicana Banamex.

La directora del grupo, Jane Fraser, destacó en un comunicado la mejor cifra de facturación para un tercer trimestre en una década.

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