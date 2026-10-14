Lufthansa gana oferta comercial de acciones de TAP Air Portugal

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La aerolínea alemana Lufthansa se ha adjudicado la licitación para adquirir una participación mayoritaria en TAP Air Portugal, según anunció el miércoles el primer ministro portugués, Luis Montenegro, tras meses de esfuerzos por privatizar la aerolínea rescatada por el Estado.

Lufthansa superó a Air France-KLM con una oferta de 1.025 millones de euros (unos 1.142 millones de dólares) y obtuvo el 44,9% de las acciones de TAP, informó el mandatario a los periodistas tras una reunión de gabinete.

TAP, que fue renacionalizada en 2020 para frenar las fuertes pérdidas provocadas por la pandemia de covid-19, es una de las pocas aerolíneas estatales que quedan en Europa.

«Después de analizar las propuestas, el gobierno ha elegido a Lufthansa, cuya oferta financiera fue un 16% más alta que la de la competencia», dijo Montenegro.

El Estado conservará al menos el 50,1% de las acciones de la aerolínea, mientras que, de momento, los empleados serán dueños del 5% restante.

A cambio de una ayuda pública de 3.200 millones de euros, la compañía tuvo que aplicar un plan de reestructuración puesto en marcha en 2021 bajo la supervisión de la Comisión Europea.

El director general de Lufthansa, Carsten Spohr, celebró la adquisición de «una aerolínea fuerte y fructuosa» y así poder «reforzar durablemente (su) posición en el mercado del Atlántico sur».

Por otro lado, el grupo Air France-KLM declaró estar «naturalmente decepcionado de no haber sido seleccionado» y aseguró que «examinará todas las opciones para reforzar su presencia en el país, así como en América del Sur».

IAG, la empresa matriz de British Airways, y la española Iberia también habían considerado presentar una oferta para incorporar la red de TAP a sus propias operaciones, antes de abandonar la contienda.

Primer operador europeo en las rutas con Brasil, TAP cuenta con unos 7.700 empleados y un centenar de aviones Airbus.

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