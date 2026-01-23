México confirma formación de miembros de seguridad en EEUU con «respeto a la soberanía»

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omarsu país serán formados en Estados Unidos durante al menos 45 días, aunque aclaró que estos cursos “no son nuevos” y que se realizan con el “respeto absoluto a la soberanía”.

“No son capacitaciones nuevas, son capacitaciones de muchísimos años donde para cada capacitación hay un respaldo, como un oficio, ya sea una invitación por parte de una autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas”, informó el titular de la SSPC en la conferencia matutina del Gobierno de México desde el estado de Veracruz (este).

El funcionario precisó que “en este caso fue una invitación” que viene del Comando Norte de EE.UU. para que los elementos asistan a cursos donde “se hacen especializaciones tácticas, ya sea de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación”.

Además, destacó que al ser “personal civil” solo se requirió de la autorización de la Secretaría de la Defensa para que los miembros de seguridad pudieran salir del país para esta capacitación.

“Cada quien opera en su territorio con respeto absoluto a la soberanía y nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México o nosotros allá, cada quien opera en su territorio y con intercambio de información es que hemos tenido resultados favorables para ambos países”, detalló García Harfuch.

En el marco de estas declaraciones, Sheinbaum insistió en que el gobierno que encabeza ha sido “muy claro” con EE.UU. respecto al “entendimiento de la soberanía y la integridad territorial”, así como “la cooperación sin subordinación”. EFE

