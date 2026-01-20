Machado denuncia que el chavismo «manipula» y que no ha liberado a la mayoría de presos

Washington, 20 ene (EFE).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció este martes en Washington que el chavismo «ha manipulado la situación» en Venezuela y que «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».

A la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, Machado afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas «anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen». EFE

