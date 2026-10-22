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Macron anuncia restricciones a manifestaciones en Francia y convoca un Consejo de Defensa

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París, 22 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y convocó un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.

En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

«La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días», declaró Macron en referencia a los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida. EFE

cat/ac/jgb

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