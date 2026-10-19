Macron inicia su gira por el Golfo tras los disturbios en Francia

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El presidente francés, Emmanuel Macron, inició el lunes una gira por el Golfo con el fin de asegurar el suministro de combustible e intentar hacer que bajen los precios, tras un fin de semana de disturbios durante las protestas contra el encarecimiento de la vida.

Horas después de condenar en un discurso la violencia «desenfrenada» en Francia, Macron llegó a Kuwait, país miembro de la OPEP, donde fue recibido por el emir, el jeque Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah.

El viaje, que se extenderá hasta el miércoles por Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, busca fortalecer las «alianzas económicas y de defensa» en el Golfo, región fuertemente afectada desde febrero por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La noche del domingo, el mandatario francés reconoció fallas en materia de seguridad e inteligencia a la hora de gestionar las protestas que sacudieron el sábado varios puntos del país, pero rechazó la renuncia de su ministro del Interior.

La movilización se saldó en la detención de más de 2.500 personas por saqueos y actos de vandalismo al margen de las manifestaciones.

Antes de volar a Kuwait, Macron afirmó que la visita era necesaria para «asegurar nuestro abastecimiento», destacando la «preocupación» expresada por los manifestantes a raíz de los precios del combustible.

En la gira, está acompañado de altos ejecutivos de los dos grupos energéticos más grandes de Francia, TotalEnergies y Engie.

Los países del G7, presidido este año por Francia, acordaron a principios de octubre liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para aliviar la presión sobre los precios del crudo, que se han disparado durante los ocho meses de guerra en Oriente Medio.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, la principal ruta de salida para las exportaciones de energía del Golfo, mientras los hutíes de Yemen disparan contra petroleros sauditas en el Mar Rojo y atacan instalaciones petroleras del reino.

Macron mantendrá conversaciones con líderes de la región, entre ellos el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y el emir de Catar, sobre cómo «garantizar» los envíos marítimos y encontrar «rutas alternativas y de circunvalación» para las exportaciones de energía, informó la Presidencia.

También mantendrá conversaciones sobre cooperación en materia de defensa, después de que los países del Golfo fueran blanco de misiles y drones iraníes.

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