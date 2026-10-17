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Macron promete castigos para saqueadores y pide frente unido contra «sembradores de caos»

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París, 17 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que no hay «ningún lugar para la violencia» en Francia, prometió castigos para los autores de destrozos y saqueos en esta jornada de protestas por el encarecimiento de la vida, y pidió un «frente unido» contra «los que siembran el caos».

«Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados», escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del Estado aseguró además que habrá «un frente unido frente a los que siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan». EFE

cat/ac/jfu

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