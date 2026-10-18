Macron promete firmeza cuando estallan nuevos disturbios en Francia

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El presidente de Francia Emmanuel Macron aseguró este domingo que «nada justifica» ni «excusa» los disturbios y saqueos registrados la víspera en plenas protestas contra el encarecimiento de la vida y prometió que los autores de estos actos, que conmocionaron el país, «pagarán».

A seis meses de la elección presidencial, a la que ya no puede presentarse, el caos registrado el sábado las grandes ciudades puso bajo presión al gobierno, acusado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad,… Las autoridades describieron un caos «sin precedentes», que dejó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

«Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (…) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable», lamentó el mandatario, que prometió «ayudas rápidas» a los comerciantes afectados por los saqueos, que continuaron este domingo.

A los autores de los disturbios y saqueos, de los que acusó a «grupúsculos de extrema izquierda» y a «delincuentes», les dijo que «pagarán» y «responderán» de sus actos. «Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa», agregó.

El mandatario centroderechista, que desde 2017 enfrentó varias oleadas de protestas sociales y disturbios urbanos, pidió en cambio no «confundir» a los vándalos con quienes llevaron a las calles sus reivindicaciones «legítimas» en manifestaciones multitudinarias.

Su esperado discurso a los franceses llega después de que, a lo largo del día, la oposición pidiera explicaciones y respuestas al gobierno.

El presidente dijo que las autoridades podrían prohibir «si fuera necesario» determinadas manifestaciones los próximos días, pero evitó anunciar medidas drásticas.

La líder ultraderechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la presidencial, criticó un «poder macronista exhausto, agotado, desorientado», y «una profunda crisis de confianza y de autoridad que hace pesar una amenaza sobre la democracia».

Su rival de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, a quien el gobierno y Le Pen acusan de alentar las protestas, llamó a Macron a responder a las reivindicaciones de los manifestantes y a no «empeorar» la situación.

Macron convocó a las fuerzas políticas a «condenar sin ambages» las violencias.

– Nuevos disturbios –

Cuando los franceses descubrían el alcance de los destrozos y los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas con basura, bicicletas y mobiliario urbano, nuevos disturbios estallaron en París.

Una concentración no autorizada reunió a cientos de personas en la plaza de la República, en el centro de la ciudad, donde fueron saqueados al menos cinco comercios.

Las fuerzas de seguridad, que detuvieron a 42 personas, intentaban dispersarlas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

En la ciudad de Lyon, en el sureste, la policía se enfrentó a jóvenes que intentaron saquear una tienda de ropa de lujo.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y «continuar con la movilización de ayer (por el sábado), con la idea de agotar a los policías».

Al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio el sábado, según la Federación de Comercio y Distribución.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una comisión parlamentaria para investigar la violencia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

Un joven de 17 años perdió una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad y otra adolescente de la misma edad perdió un ojo en Mulhouse.

Macron encargó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, «que saque todas las lecciones necesarias en materia de información y anticipación y que haga lo necesario para que no pueda volver a ocurrir».

– Interés internacional –

Las escenas de caos dieron la vuelta al mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en campaña por las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, las vinculó con la inmigración e instó a Francia a endurecer sus normas migratorias.

Su par salvadoreño, Nayib Bukele, conocido por su guerra antipandillas criticada por organizaciones de derechos humanos, aseguró que su país «superó en un año un problema cien veces más grave» y que Francia, que tiene más «medios», «podría lograrlo en una semana».

El malestar social está marcando el convulso final de la presidencia de Macron.

Respecto a la principal queja sobre el encarecimiento de la vida, impulsado en parte por la guerra en Oriente Medio, el mandatario respondió que el gobierno hacía «todo lo posible».

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