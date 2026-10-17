Manifestantes irrumpen brevemente en Ayuntamiento de Marsella en las protestas en Francia

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París, 17 oct (EFE).- Varias decenas de manifestantes irrumpieron brevemente este sábado en el vestíbulo del Ayuntamiento de Marsella, tras forzar la puerta de entrada, antes de ser desalojados por las fuerzas de seguridad, según las imágenes emitidas por la cadena de televisión BFM-TV.

El alcalde de la ciudad, Benoît Payan, afirmó en BFMTV que el presidente francés, Emmanuel Macron, le había garantizado el envío de refuerzos policiales a la segunda ciudad de Francia, tras ese incidente.

El jefe del Estado «sigue la situación minuto a minuto» y, al igual que el primer ministro y el ministro del Interior, estaba decidido a enviar los refuerzos necesarios de forma inmediata, algo que ya se está llevando a cabo con el despliegue de compañías adicionales de antidisturbios, declaró Payan.

El alcalde dijo que los daños eran limitados, una mesa volcada, cristales rotos y la caída de un busto de Marianne, símbolo de la República francesa. En las imágenes se vio también como algunos de los que irrumpieron en la Alcaldía hacían pintadas en las paredes.

«Es inaceptable utilizar este tipo de reivindicaciones para entrar, romper y destruir el cemento que nos une como nación», declaró Payan, al condenar los actos de violencia durante la jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida.

El alcalde independiente al frente de una coalición de izquierdas calificó a los responsables de los destrozos de «tontos útiles de la extrema derecha», ya que refuerzan su mensaje sobre la inseguridad en Francia.

En sus redes sociales, el alcalde añadió que también había sido vandalizada una comisaría de la policía municipal y numerosos comercios sufrieron daños durante la situación de «fuera de control» vivida esta mañana en Marsella.

La oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, informó de que el jefe del Gobierno mantenía contactos con Payan y con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, para evaluar la situación.

Payan señaló que se desplegarían dos compañías adicionales de antidisturbios y lamentó que no hubieran sido movilizadas desde primera hora del día.

La irrupción se produjo en el marco de una jornada de movilizaciones en distintas ciudades francesas contra el aumento del coste de la vida, que llevó a las autoridades a reforzar la presencia policial ante el riesgo de nuevos incidentes.

«La probabilidad de que la ultraizquierda haga degenerar las manifestaciones de la tarde es muy alta», señalaron este sábado fuentes del gabinete del ministro del Interior, que denunciaron acciones violentas y selectivas en varias localidades, entre ellas París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers. EFE

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