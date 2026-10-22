Mescal y Buckley firman carta de apoyo a Sally Rooney tras su respaldo a Palestine Action

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Londres, 22 oct (EFE).- Los actores irlandeses Paul Mescal y Jessie Buckley, junto con los músicos CMAT y Kneecap, han firmado una carta abierta en apoyo a la escritora y compatriota suya Sally Rooney, después de que su editorial dejara de suministrar sus libros en el Reino Unido a raíz de su respaldo al grupo Palestine Action, que fue ilegalizada por el Gobierno británico en julio de 2025.

Estos artistas irlandeses se han sumado a decenas de destacadas figuras culturales internacionales que respaldan a la novelista.

La semana pasada, Rooney dejó de vender sus libros en territorio británico para evitar posibles represalias legales tras haber declarado de manera pública su apoyo a Palestine Action.

La carta de apoyo a la escritora ha sido publicada en el último número de la revista británica «New Statesman».

Los firmantes -entre los que también se encuentran los autores irlandeses Colm Tóibín, Anne Enright y Anna Burns- condenan la retirada de los libros de Rooney del mercado británico, una medida tomada en virtud de una «legislación antiterrorista draconiana»

Señalan además que la medida constituye «una afrenta a los principios básicos de libertad de expresión» y añaden su rechazo categórico a «la censura -ya sea directa o indirecta- e instamos al gobierno a cambiar de rumbo, modificando la legislación que nos ha llevado a este punto de absurdo represivo».

La editorial de Rooney, Faber & Faber, comunicó que, de común acuerdo, dejaría de distribuir sus obras en el Reino Unido, ya que la legislación antiterrorista británica impide que la empresa le haga llegar los ingresos generados por la venta de sus libros.

La autora de libros como ‘Normal People’ (2018) o ‘Intermezzo’ (2024) escribió el año pasado un artículo de opinión en el diario Irish Times en el que expresó su intención de respaldar al grupo propalestino desde la República de Irlanda, donde no está ilegalizado. EFE

vg/fpa

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