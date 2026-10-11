Miles de mexicanos marchan para exigir una alerta sanitaria por agua sucia en Guadalajara

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Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 11 oct (EFE).- Miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara (oeste de México) se manifestaron este domingo para exigir una alerta sanitaria por la mala calidad del agua que, según denunciaron, desde hace meses llega a sus casas con coliformes fecales y metales pesados, causando enfermedades y problemas de la piel.

Con consignas como “¡el agua es un derecho, no un privilegio!” y “agua limpia, agua limpia!”, cerca de 10.000 personas de todas las edades tomaron las calles para exigir solución al problema.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

La mala calidad del agua tiene tres años en la ciudad, pero se agudizó desde marzo y llegó a su pico más grave en las últimas tres semanas, según denuncian los manifestantes, causado por presuntas descargas ilegales en la presa de Las Pintas, que surte a la segunda ciudad más importante de México.

Por la presión ciudadana, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el lunes pasado la clausura temporal de la presa contaminada, que disminuirá el agua disponible hasta un 30 % y obligará a hacer racionamientos semanales que dejarán a las personas sin el líquido por uno o dos días.

La corrupción y los malos manejos financieros del organismo encargado de distribuir el agua, aunados a infraestructura obsoleta, agravaron el problema, como lo han documentado diversas organizaciones y medios de comunicación.

La comunidad presenta enfermedades, como es el caso de la hija de Juan Camacho, que presentó salpullido y comezón intensa en todo el cuerpo a finales de septiembre. Su dermatóloga lo atribuyó al agua contaminada y desde entonces debe bañarse con agua embotellada, dijo a EFE el ciudadano.

“Ella ha tenido algunos problemas de dermatitis, ella sí lo ha resentido (con) urticaria, comezones, ese tipo de cosas. Yo he notado mucho que cuando se lava uno, por ejemplo, la cara, te quedan los ojos ardiendo, lo que antes no sucedía”, afirmó Camacho.

El hombre comenta que sus vecinos se enfermaron del estómago o de la piel, “sobre todo los niños chiquitos”, lamentó.

Organizaciones ciudadanas y científicas encontraron heces fecales y bacterias, así como metales pesados como mercurio y cadmio en muestras de agua de 200 colonias.

Fabiola Elvira, vecina del barrio de Analco, contó a EFE que los filtros que instaló desde marzo son insuficientes para paliar el olor a cañería, que inunda su casa cada que abre la llave de paso.

“Empezó a empeorar más hace como tres semanas. El agua que salía del aljibe hacía espuma, tenía un triangulito de espuma y a alrededor del triangulito estaba café. Había una nata azul en el agua. Esto es gravísimo”, señaló.

Además de clorar el depósito subterráneo, la vecina utiliza agua embotellada para limpiar la loza y los alimentos, y para que la familia se lave cara y manos. Esto representa un gasto extra de 500 pesos (unos 27 dólares) semanales que apenas puede cubrir, obligándola a bañarse con agua sucia.

Esto la motivó a manifestarse para exigir que las autoridades de salud declaren alerta sanitaria, que los encargadas del abastecimiento de agua solucionen el problema o que al menos orienten a la ciudadanía en cómo cuidarse.

“No ha habido interés por parte del gobierno para que haya ni siquiera una solución, para que haya medidas paliativas a esto. La verdad es que eso es muy triste, es muy triste”, señaló.

El agua contaminada llega también a comercios, escuelas y hospitales de la ciudad. El miércoles pasado, personas que reciben hemodiálisis denunciaron la suspensión de sus terapias porque el agua que recibe una de las clínicas públicas no se puede usar para ello.

La manifestación culminó con al menos nueve personas detenidas, cuatro con paradero desconocido y decenas de heridos, entre ellos representantes de la prensa, luego de que policías antimontines reprimieran el avance de los manifestantes que buscaban llegar a la residencia del gobernador. EFE

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