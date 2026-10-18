Miles marchan en Chile para conmemorar el estallido y protestar contra recortes de Kast

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Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- Miles de personas se concentraron este domingo en la emblemática Plaza Italia de Santiago para conmemorar el séptimo aniversario del estallido social en Chile de 2019 y para protestar por la débil situación económica y los millonarios recortes del Gobierno de José Antonio Kast.

Con lemas como «Octubre sigue vigente», «La sangre derramada no se olvida» o «No queremos sobrevivir, queremos vivir», la concentración fue convocada por distintas organizaciones sociales y estudiantiles y transcurrió con normalidad, aunque cerca del mediodía se registraron diversos choques entre grupos aislados de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

«No ha cambiado nada en estos siete años. Se han hecho muchos recortes y, en vez de avanzar, retrocedemos», dijo a EFE Pamela Cheuquén, una camarera de origen mapuche, el pueblo indígena más grande de Chile.

Unos metros más adelante, Loreto Vargas, una estudiante de Psicología, animaba a los jóvenes chilenos a salir a la calle «contra el auge de la ultraderecha a nivel mundial» y pedía «no olvidar» lo ocurrido hace siete años, cuando Chile vivió la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar a favor de un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

«En un país como el nuestro es muy importante tener memoria», apuntó en declaraciones a EFE.

Se trata del primer aniversario de la revuelta desde que llegó al poder en marzo pasado el ultraderechista Kast, quien criminaliza la ola de protestas.

«Se nos quiere convencer de que protestar fue un error. Nos quieren callados», gritaba una manifestante con un micrófono en mano.

El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas multitudinarias con episodios de violencia desmedida, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Pese a que la mayoría de las demandas siguen vigentes y el descontento ciudadano crece, en los últimos años la mirada sobre lo ocurrido se ha vuelto más crítica: según la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) publicada este sábado, el 64 % de los consultados considera que fue un hecho negativo para el país, siete puntos más que en 2024.

La encuesta Criteria, por su parte, reveló este domingo que el 68 % cree que las demandas que originaron el estallido social siguen sin resolverse.

Siete meses después de asumir la presidencia, Kast registra una desaprobación histórica, debido a sus promesas incumplidas y a los recortes en programas sociales.

El gobierno ha decretado recortes en salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos, subsidios, el cierre de un programa para la mujer y un caso emblemático: el fin del plan que durante 17 años entregó computadoras a escolares de bajos recursos.

«En la educación no puede haber recortes porque es la fuente de riqueza principal de un país», afirmó a EFE Florencia, una secundaria de 14 años, que acudió a la marcha junto a su padre.

Lo que estamos viendo en países como Francia o India, agregó la joven, «está muy bien porque los adolescentes nos tenemos que revelar y pedir cambios». EFE

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