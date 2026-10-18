Milito pide calma a sus jugadores para que Chivas regrese a las victorias

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Guadalajara (México), 17 oct (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara, pidió este sábado a sus jugadores que mantengan la calma para cerrar con triunfos la última parte del torneo Apertura del fútbol mexicano.

«Tienen que tener calma, tranquilidad y seguir trabajando como hasta ahora para que llegue esa victoria tan necesaria; el equipo se muestra en la línea de siempre, con la diferencia de que los resultados, aún haciendo méritos, no los podemos conseguir», dijo.

En partido de la jornada 12, Chivas empató en casa con Tigres UANL por marcador de 1-1, con gol de Jordan Carrillo, en un partido en que el rival jugó con un hombre menos en todo el segundo tiempo.

Milito afirmó que el plantel atraviesa un momento complicado por las lesiones que han enfrentado durante la temporada, y que limitan sus opciones de juego, principalmente en la defensiva.

Dio a conocer que el cuerpo técnico y los médicos están analizando cuál será la estrategia para evitar tener más bajas y que jugadores como el capitán, Luis Romo, y el centrocampista Omar Govea regresen lo más pronto posible.

«Es solo un mal momento que hay que atravesar; estamos tomando todas las medidas posibles para que no nos vuelva a pasar nada con los jugadores. Necesitamos todo el plantel completo para el final», aseguró.

El Guadalajara aparece en el cuarto lugar. De los cinco partidos recientes, ha empatado tres, perdido uno y ganado uno.

En la decimotercera jornada, el conjunto rojiblanco recibirá el próximo martes al Necaxa, penúltimo de la tabla de posiciones; y en la decimocuarta visitará a Monterrey, el sábado. EFE

mg/gb/gbf

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