Montenegro denuncia amenazas contra su residencia durante las protestas por la vivienda

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(Actualiza con declaraciones de Montenegro y añade vídeo)

Lisboa, 16 oct (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, denunció este viernes amenazas contra su residencia y su familia durante las protestas por la vivienda, tras lo cual su gabinete difundió un video en el que un manifestante llama a localizar su domicilio y lanzarle un ladrillo.

Montenegro expresó su preocupación en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo, en Bruselas, donde aseguró haber visto imágenes de intervenciones realizadas durante las manifestaciones.

«Se hace un llamamiento directo a la violencia, se hace un llamamiento directo a la importación de la conflictividad que hoy hemos presenciado y que ha ocurrido en otros países, y donde incluso se amenaza directamente la vivienda del primer ministro y de su familia», afirmó.

El jefe del Gobierno precisó que había visto la grabación por primera vez poco antes de comparecer y que iba a analizarla con más detalle.

«Lo que sí conozco, aunque desde hace pocos minutos, es de hecho preocupante», señaló.

Según la transcripción del vídeo difundido por su gabinete, una persona que interviene ante decenas de manifestantes propone averiguar la dirección de la vivienda y arrojar un ladrillo, y añade un llamamiento a abandonar las protestas pacíficas y quemar algo.

Montenegro defendió, al mismo tiempo, el derecho de los ciudadanos a reclamar soluciones al problema de la vivienda.

«Tenemos toda la comprensión para que las personas quieran respuestas, quieran que esas respuestas estén a su disposición y puedan expresar su indignación sobre aquello que, en su opinión, puedan ser omisiones de las políticas», manifestó.

El primer ministro rechazó haber atribuido egoísmo a los manifestantes y releyó sus declaraciones anteriores para precisar que sus críticas se dirigían a partidos políticos, movimientos asociativos y organizaciones.

«Ahora bien, ¿en algún momento dije que había egoísmo por parte de los manifestantes?», preguntó a los periodistas, a quienes describió como sus «mejores testigos».

«Me dirigí a partidos políticos, a movimientos asociativos y a organizaciones en el desarrollo de su acción”, insistió, “para que quede muy claro y para que no se confunda a la opinión pública».

Examen de la actuación policial en Oporto

La denuncia se produce en medio de la controversia por la intervención policial de la madrugada del jueves contra una acampada por el derecho a la vivienda en la plaza D. João I de Oporto, en el norte de Portugal.

La Inspección General de la Administración Interna (IGAI) confirmó este viernes que abrió un expediente administrativo para esclarecer las circunstancias de esa actuación y evaluar los procedimientos empleados.

El organismo explicó que tomó la decisión tras conocer los hechos a través de las noticias y las imágenes difundidas públicamente, y que solicitó información a la Policía de Seguridad Pública (PSP).

En su comunicado oficial del jueves, la PSP situó el inicio de la operación hacia las 00:30 hora local (23:30 GMT del miércoles) y sostuvo que los participantes habían desatendido los requerimientos para cesar el ruido y retirar las tiendas de campaña.

Según la versión policial, algunos manifestantes opusieron resistencia e intentaron impedir la actuación de los agentes.

La PSP confirmó que un policía resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario, y reconoció la existencia de heridos entre los manifestantes, aunque indicó que no podía precisar su número.

La Policía anunció asimismo que remitiría al Ministerio Público un atestado acompañado de imágenes de los incidentes. Esa comunicación se refiere a la intervención en la plaza.

Los organizadores denunciaron, por su parte, al menos 37 heridos, dos de ellos graves, y rechazaron que hubiera provocaciones que justificasen la actuación policial.

El movimiento exigió que se esclarecieran los hechos y denunció un uso desproporcionado de la fuerza, mientras el ministro de Interior, Luís Neves, defendió la legitimidad de la intervención. EFE

mf/jrh

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