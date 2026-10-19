Mueren 19 soldados y otros siete quedan heridos al explotar dos minas en el norte de Chad

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Yamena, 19 oct (EFE).- Al menos 19 soldados del Ejército de Chad murieron y otros siete resultaron heridos este lunes tras explotar dos minas al paso de su convoy a unos diez kilómetros de la ciudad de Wour, en la provincia noroccidental de Tibesti, confirmaron a EFE fuentes militares.

«Dos vehículos del convoy del Ejército fueron alcanzados por minas antipersona. Al menos 19 de nuestros hombres murieron en el acto y siete resultaron heridos. Los heridos recibieron atención médica tras la explosión y aseguramos la zona», declaró el general Kadré Saleh, jefe de la unidad afectada y que se encontraba al frente del convoy.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía mientras los militares patrullaban una zona minera de oro, en una área que aún se encuentra marcada por la guerra entre Chad y Libia (1978-1987), cuando Tibesti y la Franja de Auzú (norte) fueron fuertemente minadas para proteger posiciones, guarniciones y rutas de ambos bandos.

Tras el conflicto, el Ejército chadiano y grupos armados en el norte del país también contribuyeron a minar el terreno, particularmente en cruces estratégicos de antiguas rutas militares.

De hecho, la provincia de Tibesti se ha convertido en un epicentro de tensiones desde el descubrimiento de importantes reservas de oro en 2014, lo que ha atraído a buscadores de oro procedentes de países vecinos como Sudán, Libia y Níger.

Chad cuenta con más de 77 kilómetros cuadrados contaminados de explosivos, especialmente en el norte del país y por su guerra contra Libia, según el informe Landmine Monitor 2025, de la ONG especializada Landmine and Cluster Munition Monitor. EFE

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