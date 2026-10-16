Nueva York considera «inaceptables» las explicaciones de SpaceX sobre los riesgos de su IA

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Nueva York, 16 oct (EFE).- La presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, calificó este viernes de «total y completamente insatisfactorias», «inaceptables» y «poco creíbles» las explicaciones ofrecidas por SpaceX sobre los protocolos de seguridad de su inteligencia artificial (IA), durante una esperada audiencia celebrada tras la amenaza de acciones judiciales contra la compañía de Elon Musk.

La directora de asuntos gubernamentales globales de SpaceX, Gabriela Castillo Madrid, compareció este viernes por videoconferencia ante el Comité de Tecnología del Consejo Municipal.

La sesión tuvo lugar después de que el órgano legislativo emitiera una citación vinculante y notificara formalmente a la empresa su intención de acudir al Tribunal Supremo del estado de Nueva York para forzar su asistencia, tras ausentarse de una sesión previa el 5 de octubre.

Al término de la declaración, Menin arremetió duramente contra la postura de la compañía, señalando que su discurso oficial centrado en la seguridad se vio contradicho por los hechos y por el testimonio del exempleado y denunciante Devin Kim.

Menin calificó de «extremadamente preocupante» que la representante de SpaceX eludiera pronunciarse sobre el despido de Kim, quien fue uno de los primeros empleados de SpaceX AI y reveló ante el comité que la empresa consideraba admisibles los «desnudos de buen gusto».

«Es realmente chocante, ofensivo y totalmente inaceptable», denunció la presidenta del Consejo, visiblemente molesta tras constatar cómo circulan en internet miles de imágenes hipersexualizadas no consentidas de mujeres y menores.

La legisladora reveló que en cuestión de segundos pudo comprobar cómo se generaban imágenes de este tipo con su propio rostro mediante la herramienta Grok, la cual incluso ofrecía opciones para incrementar el nivel de sexualización de los contenidos.

«Esto no concuerda en absoluto con el testimonio de SpaceX AI que afirma que están enfocados en la seguridad. Estoy profundamente decepcionada y considero que su testimonio no es creíble y es inaceptable», sentenció Menin al clausurar su intervención.

Por su parte, la presidenta del Comité de Tecnología, la concejal de origen dominicano Carmen de la Rosa, subrayó que este debate no concluye con la audiencia de hoy.

«Este no es el final de la conversación; este Consejo seguirá impulsando legislación sobre este asunto», aseguró De la Rosa, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar en medidas como la supervisión de la Oficina de Responsabilidad Algorítmica y otros mecanismos de control público.

La comparecencia de SpaceX se suma a la vista celebrada el 5 de octubre, en la que testificaron directivos de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de expertos, alertadores de la industria y la diputada británica Jess Asato.

En aquella sesión, Menin exigió bajo juramento a los gigantes tecnológicos el compromiso de frenar el lanzamiento de modelos de IA si no superan las evaluaciones de seguridad internas o externas. EFE

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