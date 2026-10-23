Nuevo proceso contra exfiscal vinculado a operativo en el que murieron dos agentes de EEUU

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Ciudad de México, 22 oct (EFE).- El exfiscal general del estado mexicano de Chihuahua César Jáuregui, encarcelado por presunta traición a la patria por permitir que agentes estadounidenses participaran sin autorización en un operativo antidrogas, fue procesado este jueves en una segunda causa, por ejercicio ilegal del servicio público.

En México según el Artículo 214 del Código Penal Federal este delito se comete cuando un servidor público incurre en conductas ilegales durante el ejercicio de sus funciones.

Además, el juez descartó procesarlo por el delito de coalición de servidores públicos, el cual ocurre cuando dos o más funcionarios se unen para realizar actos contrarios a la ley

Jáuregui compareció ante el juez mediante videoconferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya, Estado de México.

Su audiencia comenzó a las 11:00 horas (17:00 GMT) y concluyó después de las 20:00 horas (02:00 GMT del viernes).

El miércoles, un juez le dictó prisión preventiva a Jáuregui, acusado de traición a la patria por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en el que murieron cuatro personas.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó ayer que presentó alrededor de 150 datos de prueba contra el exfiscal de Chihuahua durante una audiencia celebrada parcialmente a puerta cerrada «por motivos de seguridad nacional».

Durante la audiencia, agregó la FGR, la defensa solicitó más tiempo, por lo que el próximo sábado 24 de octubre el juez determinará si el exfiscal es vinculado a un proceso penal.

El exfuncionario permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el central del Estado de México.

El caso se remonta a un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

Durante aquella operación, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de inspeccionar un presunto laboratorio de fabricación de metanfetaminas. EFE

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