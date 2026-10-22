ONG denuncia ataque armado contra la vivienda de un dirigente opositor en Venezuela

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Caracas, 22 oct (EFE).- La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció este jueves un ataque armado contra la vivienda de Ricardo Pérez, dirigente político y militante del partido opositor socialcristiano Copei, en el estado Portuguesa (centro-oeste), por lo que exigió una investigación sobre el hecho y medidas de protección para el activista y su familia.

«Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política tras haber sufrido un ataque similar en julio de 2024», señaló la ONG en una publicación en X.

La organización difundió un video de Pérez en el que muestra los casquillos de bala en su casa, así como los impactos en las paredes exteriores de la vivienda, ubicada en el municipio Ospino, de Portuguesa.

Fundehullan exigió a la Fiscalía General y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) una investigación urgente, transparente e imparcial que determine las responsabilidades materiales e intelectuales.

Asimismo, pidió a los organismos de seguridad otorgar medidas de protección efectivas e inmediatas para Pérez y su familia.

«Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional Determinación de Hechos, el aparato represivo se mantiene intacto», añadió la organización.

Para este jueves fue convocada una protesta opositora en todos los estados del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

También exigirán el regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado volver a la nación suramericana pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

En las últimas semanas, ONG y partidos han denunciado la detención de sindicalistas y activistas políticos.

La semana pasada, Fundehullan informó de la detención y posterior liberación de Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela -liderado por Machado- en el estado Barinas (oeste).

Maya, de acuerdo con la organización, fue excarcelado con medidas cautelares.

El pasado 6 de octubre, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy (oeste), tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en el país suramericano hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos. EFE

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