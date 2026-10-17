ONG venezolana exige que se publique en detalle la propuesta de presupuesto para 2027

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Caracas, 16 oct (EFE).- La ONG Transparencia Venezuela exigió este viernes al Ejecutivo que publique el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, que fue entregado el miércoles al Parlamento -controlado por el chavismo- para su evaluación y eventual aprobación en la plenaria.

«Exigimos la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, de la Ley Especial de Endeudamiento 2027, los documentos complementarios y toda la información relativa a la administración del patrimonio público del país», señaló la organización en una nota de prensa.

Transparencia indicó que desde hace una década los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal.

La experiencia de años anteriores apunta, prosiguió, a que una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.

La organización recordó que desde 2009 dejaron de publicarse las estadísticas fiscales y desde 2016 no se divulga el presupuesto nacional.

Igualmente, dijo que no hay información sobre las nuevas concesiones, licencias, contratos, exportaciones de empresas del Estado, recaudación interna ni de la utilización de estos recursos, tras los acuerdos con Estados Unidos.

«Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?», cuestionó.

Asimismo, dijo que el artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena publicar los proyectos de presupuesto y endeudamiento antes de presentarlos al Parlamento; su artículo 8 establece el carácter público de la información presupuestaria y de la administración del patrimonio público.

«También es obligatorio publicar la ley. Ninguna ley puede ser secreta», subrayó.

El miércoles, el Gobierno venezolano entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que el proyecto de presupuesto de 2027 está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de una inflación, mientras el salario mínimo mensual se calcula en centavos de dólar.

Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Parlamento divulgaron el contenido de la propuesta presupuestaria. EFE

sc/gpv

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