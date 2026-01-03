Oposición Trinidad y Tobago preocupada por seguridad de diplomáticos locales en Venezuela

2 minutos

San Juan, 3 ene (EFE).- La líder de la oposición de Trinidad y Tobago, Pennelope Beckles, dijo este sábado estar preocupada por la seguridad de los diplomáticos trinitenses en Venezuela, luego del operativo llevado a cabo en la madrugada de hoy en dicho país por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

«Hemos tomado nota de las declaraciones que hizo nuestra primera ministro en la mañana de hoy, en las que no hizo referencia a que Trinidad y Tobago cuenta con una embajada en Caracas», expresó Beckles, la líder del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, en inglés), en un comunicado de prensa.

Beckles se refirió a las expresiones de la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar, en las que rechazó que el país sudamericano participó del operativo militar norteamericano contra el Gobierno venezolano, pero sin informar sobre los diplomáticos de su territorio.

«Expresamos nuestra preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestro cuerpo y todos los trinitenses residentes en Venezuela», enfatizó.

«En este tiempo crítico, oramos para que se restaure la paz, prevalezca la calma y por la seguridad de todos los afectados», agregó.

Beckles, a su vez, catalogó las acciones del Gobierno norteamericano en Caracas como «sumamente problemáticas», y que mientras «cierta información se mantiene incierta, cualquier situación en nuestro espacio geográfico inmediato es serio para Trinidad y Tobago, el Caricom y el Caribe».

«Trinidad y Tobago consistentemente mantiene los principios de respeto por soberanía, la no-interferencia y las resoluciones de paz ante disputas», sostuvo.

Al mismo tiempo, Beckles indicó que el objetivo del PNM es que, tanto su país como el resto de los países del Caribe, se mantengan en una zona de paz, y que toman precauciones ante cualquier acción que pueda desestabilizar la región y poner en peligro la vida de civiles. EFE

es/jm/lnm