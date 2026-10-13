Parolin destaca la «serenidad» del papa y tiene confianza en que todo se resuelva

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Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó la «serenidad» del papa León XIV en anunciar que será operado de un nódulo en un pulmón y dijo que «tiene confianza en que todo se resolverá lo antes posible».

«A todos nos ha impresionado la serenidad con la que el papa ha anunciado esta intervención. Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones», dijo el cardenal italiano respondiendo a los medios al margen de un evento.

Parolin también explicó que pudo ver el pontífice en la tarde del lunes y que hablaron «con mucha serenidad»,

Aunque confesó que está preocupado porque, dijo: «Desde luego no me esperaba algo así».

Agregó sobre el nódulo que se le observó que «gracias a Dios, se ha detectado es enseguida. Y, normalmente, estas cosas, cuando se detectan a tiempo, se pueden resolver».

El papa estadounidense-peruano anunció públicamente el pasado domingo tras el rezo del ángelus que debe someterse a una operación para extraer un nódulo detectado en un pulmón que, según precisó, está en fase muy temprana y bien localizado.

La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Las mismas fuentes indicaron este lunes que el papa será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía.

León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización ya que se prevé que tendrá una convalecencia de cerca de una semana. EFE

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