Paz pide investigar un «posible atentado» tras explosiones en cuartel militar en Bolivia

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La Paz, 9 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió este miércoles a la Fiscalía investigar «un posible atentado» como una de las hipótesis sobre las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar de Viacha, en el altiplano de La Paz, que dejaron nueve fallecidos y cinco desaparecidos.

Paz dijo que tras las dos explosiones «hay fallecidos y familias sufridas» y pidió de manera general que se investigue «en todos los ámbitos».

«El presidente le pide también al Ministerio Público que investigue un posible atentado», afirmó en un contacto con medios locales, después de un acto de la estatal petrolera en la región central de Cochabamba.

El viernes hubo dos explosiones por causas que se investigan en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha, un municipio situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud «considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente».

Paz aseguró hoy que «hay gente que quiere que al Gobierno le vaya mal porque quieren retornar y están dispuestos a todo», en referencia a los anteriores gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que pidió «que investiguen» lo ocurrido.

Hasta el lunes, los rescatistas hallaron nueve cuerpos de militares que perdieron la vida en ambas explosiones, pero aún quedan cinco que permanecen desaparecidos, según datos del Ministerio de Defensa.

La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Helen Camacho, dijo que los peritos colectaron «48 bolsas con varios restos humanos» que están bajo custodia en la morgue judicial de La Paz para ser identificados.

«De acuerdo a procedimientos (…) hoy se ha desplegado personal en el área de genética, recepción y custodia de evidencias y tanatología para realizar la toma de muestras», indicó Camacho.

La directora del IDIF anunció que posteriormente se convocará a familiares de los desaparecidos para que se sometan a un procedimiento de identificación mediante muestras genéticas.

El Ejército de Bolivia dispuso en la víspera suspender temporalmente las tareas de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para reanudarlas.

El presidente Paz declaró el lunes «duelo nacional» por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.EFE

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