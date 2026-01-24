Petro pide que restos de Camilo Torres Restrepo, ‘el cura guerrillero’, reciban honores

3 minutos

Bogotá, 23 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, conocido como ‘el cura guerrillero’, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dijo haber hallado después de 60 años, deben ser «respetados y depositados con honores».

«El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario», escribió el mandatario en X.

El ELN aseguró este viernes haber encontrado los restos del sacerdote, uno de los íconos históricos de esa guerrilla, quien dejó la sotana y murió el 15 de febrero de 1966 en su primer enfrentamiento con el Ejército colombiano.

La guerrilla señaló en un comunicado que, tras décadas de desconocimiento sobre el paradero del cuerpo, sus integrantes lograron encontrar e identificar los restos, sin ofrecer detalles sobre el lugar ni las circunstancias del hallazgo, y pidió que estos sean depositados en el campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán.

Tras el anuncio, el Instituto de Medicina Legal informó que lleva a cabo análisis forenses a unos restos «para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo» y aclaró que no tiene bajo su custodia el cuerpo mencionado.

Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) señaló que, aunque existen hipótesis que apuntan a que los restos podrían pertenecer al sacerdote, aún no es posible confirmarlo y que los resultados están en proceso de verificación técnico-científica.

La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, explicó que la investigación sobre el paradero de Torres arrancó en 2019 y que en los últimos dos años se han logrado avances significativos, basados en la contrastación de fuentes, documentos históricos y análisis antropológicos.

Camilo Torres Restrepo, apodado ‘el cura guerrillero’, fue sacerdote, sociólogo y uno de los impulsores de la Teología de la Liberación, además de fundador de la primera facultad de Sociología de América Latina, antes de incorporarse al ELN.

Murió en 1966, a los 37 años de edad, en su primer combate con el Ejército, que tuvo lugar en un punto llamado Patio Cemento, del municipio de El Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander (noreste).

En junio de 2024, Petro, quien en su juventud integró la guerrilla del M-19, aseguró tener en su poder la sotana del sacerdote, de quien es admirador, tras confirmar científicamente su autenticidad. EFE

pc/joc/gpv