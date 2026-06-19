Presidenta de Costa Rica descarta atentado durante gira de campo suspendida por explosión

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San José, 19 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que fuera objeto de un atentado durante una gira de campo que realizó este viernes en una zona de minería ilegal en la localidad de Las Crucitas (norte), de la cual fue evacuada tras escucharse a lo lejos una explosión.

«Yo no creo que eso haya sido ningún intento de atentado. Me parece a mí que, y me explicaban mis equipos de seguridad, fue una detonación monte adentro de los coligalleros (mineros ilegales) que utilizan explosivos» para sus labores, declaró Fernández en una conferencia de prensa en la zona.

La mandataria explicó que los huecos que los mineros ilegales hacen en la tierra para extraer material son obra de explosivos como el que se escuchó este viernes.

«Lo que escuchamos es lo que se escucha aquí todos los días: explosiones, detonaciones, ráfagas de balazos para asustar a los policías y repelerlos. Lo que vimos es el pan nuestro de cada día aquí. Lamentable», expresó la mandataria.

Fernández fue evacuada este viernes tras escucharse una explosión durante una gira de campo que realizaba en la localidad de Las Crucitas, donde verificaba los daños ambientales causados por la minería ilegal de oro en la zona.

«Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien», dijo la mandataria.

La presidenta ya había relatado los hechos como si hubiera estallado una «bombeta de turno» (fuego artificial usado en festividades) y que el eco en un bosque amplificara el sonido.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, detalló que se están investigando los hechos, que los policías se encuentran realizando un barrido en la zona, con el fin de determinar lo que sucedió y descartó que alguien haya resultado herido.

En la visita también participaban diputados de varios partidos y al menos uno de ellos fue atendido por una crisis nerviosa.

El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, una zona cerca de la frontera con Nicaragua que ha sido tomada por mineros ilegales en los últimos años y donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales y decomisan material y equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y dañina para el ambiente.

La presidenta instó a los diputados a aprobar el proyecto de ley para que una empresa explote el oro en la zona y se eviten los daños ambientales derivados de la minería ilegal y la operación del crimen organizado en el lugar.

En esa zona de Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía no pudo comenzar a construirla y a partir de 2010 el sitio fue aprovechado por mineros artesanales que utilizan técnicas contaminantes con mercurio y el cianuro. EFE

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