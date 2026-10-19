Putin apoya los cambios en el gobierno propuestos por el primer ministro ruso

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Moscú, 19 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, apoyó este lunes los cambios en el gobierno propuestos por el primer ministro, Mijaíl Mishustin, según informó hoy el Kremlin.

Las propuestas «recibieron el apoyo del presidente» durante la reunión que ambos mantuvieron esta mañana, precisó Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

«El primer ministro presentó al jefe del Estado sus propuestas sobre una serie de cambios de personal en el ejecutivo», añadió.

Según la Constitución rusa, las candidaturas para ocupar las carteras en el gabinete de ministros tienen que recibir el respaldo de la Duma o cámara de diputados.

La prensa considera que el puesto de Mishustin, que encabeza el gobierno desde 2020, no corre peligro, pese a que la economía apenas crece desde principios de 2025, el déficit público se ha disparado y sigue aumentado el gasto en defensa, que representará el próximo año casi el 10 % del Producto Interior Bruto.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, logró en las elecciones legislativas de septiembre el mejor resultado de su historia con 349 de los 450 escaños de la cámara baja del Parlamento ruso, votación marcada por las numerosas denuncias de fraude de la oposición.

Tanto Putin como su partido han sufrido una fuerte caída en las encuestas desde marzo debido al bloqueo de internet, el déficit de combustible, el encarecimiento del coste de la vida y el hartazgo con la guerra en Ucrania, que cumplirá cinco años en febrero de 2027.

La economía rusa, que está prácticamente estancada desde hace dos años, recibió un importante salvavidas con el reciente acuerdo de exportación de diésel alcanzado entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, que además suspendió la aplicación del paquete de sanciones conocido como Ley Graham.EFE

mos/alf

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