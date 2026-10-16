Putin habla con Leon XIV y le agradece sus esfuerzos para lograr la paz en Ucrania

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Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este viernes al papa León XIV sus esfuerzos para hallar una solución al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con el pontífice, informó el Kremlin.

“Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario”, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

Previamente, el Vaticano informó de esa conversación, que el papa mantuvo desde el hospital romano en el que permanece ingresado, en la que pidió al presidente ruso una tregua y le ofreció diálogo. EFE

mos/lss

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