The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Putin habla con Leon XIV y le agradece sus esfuerzos para lograr la paz en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este viernes al papa León XIV sus esfuerzos para hallar una solución al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con el pontífice, informó el Kremlin.

“Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario”, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

Previamente, el Vaticano informó de esa conversación, que el papa mantuvo desde el hospital romano en el que permanece ingresado, en la que pidió al presidente ruso una tregua y le ofreció diálogo. EFE

mos/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR