Putin llama a mejorar el sistema de defensa de Rusia de las ciberamenazas

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Moscú, 14 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó este miércoles a los miembros del Gobierno de su país a mejorar el sistema de defensa de Rusia de las ciberamenazas.

«Es evidente que, con el desarrollo de la digitalización y en el contexto de la agresión externa directa e híbrida a la que nos enfrentamos, las ciberamenazas a la economía, la logística, el transporte, los servicios sociales, los sistemas de apoyo vital y la administración pública también están alcanzando un nuevo nivel», dijo en una reunión televisada por los canales estatales.

Según el líder ruso, «para neutralizar estas amenazas, es necesario mejorar todos los componentes del sistema nacional de seguridad digital, incluyendo la evaluación y el análisis de riesgos».

En este sentido, Putin llamó también a fortalecer la coordinación entre las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia con los operadores de telecomunicaciones, las instituciones financieras, las empresas de internet y otras entidades».

Estas declaraciones se producen después de unos ataques de Ucrania contra los centros de datos del gigante informático ruso Yandex y del mayor banco ruso, Sberbank.

Los ataques contra las instalaciones de Yandex provocaron la semana pasada apagones temporales de varios servicios digitales de uso masivo tanto en Rusia, como en Asia y el Cáucaso.EFE

mos/mgr

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