Richard Carapaz ficha por el NSN Cycling Team hasta 2029

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Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz deja el EF Education-EasyPost para unirse al NSN Cycling Team, que calificó este viernes su fichaje como «histórico» y anunció que el campeón olímpico estará en el equipo hispano-suizo entre 2027 y 2029.

«La llegada de la estrella ecuatoriana del ciclismo representa una clara declaración de intenciones por parte del NSN Cycling Team, una medida que reforzará la plantilla y las ambiciones del equipo en las Grandes Vueltas y las carreras por etapas», señaló el equipo en un comunicado.

El NSN Cycling Team recordó el «palmarés excepcional» de Carapaz, «con 26 victorias a lo largo de sus 10 años de carrera», incluyendo la victoria en el Giro de Italia de 2019, la medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y «podios en las tres Grandes Vueltas».

«Richard es un campeón consagrado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que lo hace realmente especial es su mentalidad. Richard es conocido por su garra y determinación, y lo vimos reflejado en 2026 con sus dos victorias de etapa en el Tour de Francia y el maillot de lunares, seguidos de un impresionante podio una semana después en San Sebastián», señaló el director general de NSN Cycling, Kjell Carlström.

El directivo agregó que estaban muy ilusionados con la llegada de la ‘Locomotora del Carchi’ y que se convertirá en «una figura clave» en las ambiciones del equipo en las competiciones que llegarán desde 2027.

El ecuatoriano aseguró estar «muy emocionado» por empezar a competir con NSN Cycling y de ser uno de los líderes del equipo.

Agregó que esta etapa le recordaba a la época en la que firmó su primer contrato profesional «cuando estaba increíblemente emocionado por estar en el WorldTour».

«Sigo teniendo la misma motivación que aquel día y es una sensación realmente increíble», afirmó.

En el video de anuncio del fichaje, el exfutbolista Andrés Iniesta, uno de los propietarios del equipo hispano-suizo, le dio la bienvenida a Caparaz y le deseó «muchísima suerte» en este nuevo camino.

Mientras que EF Education, equipo al que llegó en 2023, le agradeció «por todo» con otro video en el que se mostraban algunos de los principales triunfos del ciclista ecuatoriano. EFE

cbs/gbf

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