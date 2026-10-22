Rubio y Rutte abordan los esfuerzos para negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

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Washington, 22 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordaron este jueves los esfuerzos para alcanzar un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania.

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó, sin detallar el contenido, que también abordaron la seguridad en el mar Negro, donde se ha reforzado la vigilancia y se ha desplegado un avión estadounidense en Bulgaria, además de los preparativos de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza prevista para diciembre.

La conversación tuvo lugar horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, asegurara que está dispuesto a «llegar a un acuerdo» con Ucrania, tras las consultas mantenidas esta semana por el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con representantes de ambas partes en Moscú y Oslo.

«Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano», dijo Putin a la televisión pública rusa.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que quiere que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, alcance un acuerdo de paz con Rusia.

Sin embargo, Rusia lanzó la noche del miércoles más de 200 drones y una veintena de misiles contra Ucrania, un ataque que el presidente ucraniano condenó y que aprovechó para aludir con sarcasmo a los comentarios que Witkoff hizo el martes sobre el supuesto talante «humanitario» de Putin tras la liberación de un estadounidense detenido en Rusia. EFE

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