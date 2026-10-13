Rueda critica que el Gobierno no coordine con las CCAA su postura sobre presupuesto de UE

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Bruselas, 13 oct (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, criticó este martes que el Gobierno no haya convocado todavía a las comunidades autónomas para fijar la postura de España sobre la negociación del presupuesto comunitario 2028-2034 que esta semana abordarán los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

«A día de hoy seguimos sin tener noticias del Gobierno de España. No hemos sido convocados, no sabemos ni siquiera qué ministerio o qué organismo del ministerio se va a encargar de coordinar todo esto desde el punto de vista del gobierno central», aseguró Rueda en declaraciones a los medios de comunicación desde la capital comunitaria.

El presidente gallego lamentó que la convocatoria electoral del 29 de noviembre haya «agravado» esta falta de comunicación «en el peor momento», justo cuando se empiezan a negociar las cuentas europeas entre los Estados miembros, e insistió en la necesidad de que las regiones y los consistorios sean consultados «cuanto antes».

«Vamos con mucho retraso, hay mucho trabajo por hacer y desde luego no es por culpa de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos», añadió.

Rueda, que participa este martes en varios actos en el marco de la Semana Europea de las Regiones y el pleno del Comité de las Regiones de la UE, reclamó también «que no se produzca una centralización» de los fondos destinados a la cohesión territorial y apostó por que se mantenga «la perspectiva regional y local» en la ejecución de los mismos.

«Hemos visto ya que el modelo de ejecución de los MRR (los fondos europeos tras la pandemia) no ha funcionado precisamente por la centralización y no queremos que esto se vuelva a repetir con ocasión de la elaboración del nuevo marco financiero para los siguientes años».

Medio ambiente y Defensa

El presidente de la Xunta intervendrá este martes en un dictamen sobre la industria de defensa de la UE en el Comité de las Regiones, donde defenderá que estas medidas no vayan «en detrimento de otras políticas», como la Política Agrícola Común (PAC).

«Va a ser una prioridad en los nuevos fondos, lo tenemos claro, lo entendemos, pero al mismo tiempo decimos que eso no puede ir en detrimento de políticas que para Galicia también son fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la PAC, todo lo que tiene que ver con la cohesión», explicó.

Rueda defendió que la inversión en defensa se vista como una «oportunidad», aunque que pidió «que se reduzca mucho más la burocracia» para que «no esté pensada solo para las grandes empresas», también para las ‘pymes’.

El jefe del Ejecutivo gallego también intervendrá en un debate sobre incendios forestales y sequía, donde pedirá que «las nuevas políticas y los nuevos fondos que se destinarán al cambio climático» se basen en «cuestiones concretas» como la prevención o la extinción de los fuegos y donde las comunidades autónomas sean partícipes.

«Todo eso lo hacemos mayoritariamente las comunidades autónomas y por lo tanto debemos ser escuchados en la conformación de esos fondos y también después tener participación en su ejecución, poder ejecutar esas políticas y para eso son necesarios recursos», detalló Rueda. EFE

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