Rusia detiene a sueco por «cruzar ilegalmente» a Rusia y planear ataques

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Los servicios de seguridad de Rusia arrestaron a un sueco a quien acusan de haber luchado para Ucrania y haber cruzado «ilegalmente» a Rusia para llevar a cabo ataques contra la infraestructura militar, informaron los medios rusos este jueves.

Según el servicio de seguridad ruso FSB, citado por las agencias de noticias estatales, un sueco no identificado fue arrestado en la región de Pskov, cerca de la frontera con Lituania.

«Bajo el pretexto de unirse a las fuerzas armadas rusas, viajó a Rusia para llevar a cabo actos de sabotaje y terrorismo en instalaciones militares», añaden.

El FSB dice tener «documentos» que demuestran que el hombre luchó para el ejército ucraniano.

bur/erl/pb

Los preferidos del público Los más discutidos