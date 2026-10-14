Senadores instan al presidente paraguayo a remover a la directiva del Banco Central

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Asunción, 14 oct (EFE).- Senadores del oficialismo y la oposición instaron este miércoles al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a remover a la directiva del Banco Central (BCP) para ofrecer «tranquilidad al sistema financiero», en medio de la polémica por las supuestas irregularidades administrativas en entidades locales.

El opositor Rafael Filizzola presentó un proyecto de declaración para que el Senado inste a Peña a cesar al presidente del BCP, Carlos Carvallo, así como a los demás integrantes de la directiva del emisor.

La iniciativa quedó postergada hasta la semana entrante después de que varios de los legisladores abandonaran el pleno y la sesión quedara sin cuórum.

«Los miembros del BCP están causando un serio perjuicio al sistema financiero», enfatizó Filizzola ante periodistas al término de la sesión de hoy, tras apuntar que «nadie sabe» cuál es la situación real en el seno de la entidad privada Ueno Bank, sobre la que el Senado pidió hace semanas un informe al emisor.

Al respecto, Filizzola señaló que las respuestas del BCP sobre este banco «fueron insatisfactorias» y «evasivas», por cuanto arrojaron pocas luces sobre la actualidad administrativa en Ueno Bank, que según la prensa local ha captado en pocos años importantes depósitos gubernamentales.

Esta jornada, el senador oficialista Gustavo Leite -quien fue hasta hace unos meses embajador ante Estados Unidos- coincidió con Filizzola e instó a Peña a remover a toda la directiva del BCP y de la Superintendencia de Bancos para «darle tranquilidad al sistema financiero».

Asimismo, indicó que «los líderes de la economía» paraguaya han pedido a Peña que remueva al directorio del BCP, aunque sin ofrecer detalles.

La semana pasada, el presidente paraguayo ofreció su respaldo público al directorio del BCP, al tiempo que llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno Bank.

«Abrir un sumario no significa que un banco vaya a cerrar, esto es un tema eminentemente técnico que, mal comunicado, mal informado, lo único que hace es atemorizar a la gente», señaló.

En octubre de 2024, Peña, calificó de «campaña mediática» y «mentirosa» unas publicaciones de la prensa local sobre la adquisición por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de la salud pública y las pensiones en el país, de bonos por 250.000 millones de guaraníes (unos 32 millones de dólares de la época) a Ueno Bank.

La prensa apuntaba a una posible vinculación de Ueno Bank con Peña, pero el titular de la entidad privada, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que el mandatario era accionista de Ueno Holding y no tenía nexo alguno con ese banco. El gobernante reveló en abril del año pasado que había vendido dichas acciones.EFE

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