Sheinbaum promete modernizar la sanidad mexicana entre protestas laborales de trabajadores

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Ciudad México), 17 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este sábado modernizar el sistema público de salud para corregir deficiencias en la entrega de medicamentos y la atención hospitalaria, mientras su Gobierno negocia mejoras salariales y laborales con trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras el rechazo de una oferta de incremento.

Durante un acto de entrega de viviendas en Umán, Yucatán (sureste), Sheinbaum reconoció dificultades en la distribución de medicinas, la disponibilidad de especialistas y los trámites administrativos, aunque sostuvo que la falta de dinero no es el problema.

“No faltan recursos, no falta el recurso económico”, afirmó la mandataria, quien atribuyó parte de las deficiencias a procedimientos que llevan hasta 60 años sin modernizarse.

Anunció que formó un equipo para transformar los procesos del IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, que atiende a personas sin seguridad social.

La presidenta explicó que en sus visitas a hospitales detectó medicamentos que permanecen en almacenes sin llegar a los pacientes, así como suministros enviados a unidades que no los necesitan y dificultades para trasladarlos a otras.

También relató que el viernes se reunió durante unas tres horas con directores de 13 hospitales en Quintana Roo (sureste), quienes señalaron la falta de especialistas para mantener los quirófanos en funcionamiento.

Planteó agilizar los trámites mediante herramientas digitales y aseguró que seguirá inspeccionando centros de salud sin previo aviso para escuchar a pacientes y personal médico.

Las declaraciones coinciden con las negociaciones para responder a las protestas de trabajadores del IMSS, que el miércoles rechazaron una propuesta de aumento global del 6,8 %, integrada por un 2,9 % al salario y un 3,9 % en prestaciones.

Los inconformes también reclaman mejores condiciones de trabajo, personal suficiente y suministro de medicamentos, mientras el Gobierno examina la regularización de plazas y otras demandas.

Preguntada por la continuidad del director del IMSS, Zoé Robledo, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente y sopesó «resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos”.

La mandataria aclaró que sus recorridos por hospitales del IMSS Bienestar estaban planeados antes de las manifestaciones y adelantó que el lunes dará un balance de las visitas en su habitual conferencia matutina.

En Yucatán, en el sureste mexicano, anunció nuevas contrataciones de especialistas, enfermeras y paramédicos para el Hospital General Dr. Agustín O’Horán y otras unidades, así como planes para dar plazas definitivas a personal temporal e incorporar médicos yucatecos que trabajan en otros estados.

También reiteró la promesa de abrir en Umán un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con carreras de medicina y enfermería, y dijo que enviará a su rectora para avanzar en el proyecto. EFE

jsm/lpm

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