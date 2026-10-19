Sheinbaum tacha de “muy irresponsable” operativo con agentes de EEUU

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “muy irresponsable” un operativo antidrogas realizado en abril bajo la responsabilidad del exfiscal del norteño estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui, que contó con la participación de agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

“Fue muy irresponsable, por decirlo menos. No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta mexicana cuestionó así la actuación del exfiscal estatal, detenido el sábado por presuntas irregularidades en esa operación, tras la cual murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente de tráfico.

Sheinbaum explicó que las autoridades estatales no tenían atribuciones para realizar una operación contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, una competencia de las autoridades federales mexicanas.

Además, recordó que la legislación mexicana impide que agentes extranjeros participen directamente en operativos de seguridad en territorio nacional sin la autorización correspondiente.

“¿Cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, cuestionó.

El caso se remonta a abril, cuando agentes de Chihuahua participaron en una operación contra un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco al regresar del operativo.

Investigaciones contra el exfiscal

Sheinbaum explicó que la Fiscalía de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión contra Jáuregui por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió otra por traición a la patria.

Según la investigación federal, el exfuncionario habría permitido la intervención de agentes estadounidenses sin autorización y en actividades reservadas a las autoridades mexicanas.

La presidenta señaló que ambas fiscalías colaboran en las investigaciones y advirtió que existen otras pesquisas contra Jáuregui que todavía no han sido detalladas.

“Siguen investigando a este exfiscal en otros temas también, por su participación en otros temas que ya tendrá que informar la Fiscalía”, afirmó.

Jáuregui renunció a su cargo el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre la colaboración con los agentes extranjeros.

Sheinbaum respaldó las acciones judiciales contra el exfuncionario y cuestionó que un responsable de procurar justicia pudiera incumplir la legislación mexicana.

“¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, expresó.

La polémica operación se produjo en medio de las constantes tensiones entre México y EEUU por cuestiones de seguridad, y la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en que partes del territorio mexicano están controladas por el crimen organizado. EFE

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