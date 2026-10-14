Sindicato acepta nuevo contrato y evita huelga en la mayor mina de cobre del mundo

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Un sindicato de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo en Chile, aceptó este miércoles la última oferta de contrato colectivo de la compañía BHP y abandonó sus planes de huelga, informaron ambas partes.

El 64% de los afiliados del sindicato aprobó la propuesta de la empresa y evitó una paralización que amenazaba con perturbar el mercado del cobre, esencial para la transición energética y la inteligencia artificial.

El nuevo contrato, que regirá hasta 2029, incluye nuevos bonos, beneficios y la «mejora sustancial» de otros ya existentes, señaló la organización en un comunicado.

Cada empleado cobrará además 27 millones de pesos netos (unos 27.400 dólares) como bono de término de negociación y podrá obtener otros tres millones (unos 3.000 dólares) en préstamos con intereses en condiciones ventajosas, dijo el presidente del sindicato, Alexis Barrera, a la AFP.

La australiana BHP indicó en un comunicado que la oferta aprobada contiene «mejoras significativas» para los firmantes, que «siguen contando con un contrato líder en la industria».

El martes, el sindicato, que agrupa a unos 1.000 supervisores de la mina, había anunciado que iniciaría una huelga inminente en rechazo de una oferta que consideraban insuficiente por parte de la compañía.

Pero sus negociadores y los de BHP mantuvieron las conversaciones con mediación del gobierno para alcanzar un acuerdo.

Ubicada en el desierto de Atacama, Escondida, que produce un cuarto del cobre chileno, fue escenario en 2017 de una huelga que puso en vilo el mercado mundial del cobre.

El último conflicto laboral en ese yacimiento coincide con un periodo turbulento para el sector minero de Chile.

La semana pasada, trabajadores de la mina de cobre Centinela, en Atacama, iniciaron una huelga tras rechazar la última oferta de la compañía en el marco de una negociación colectiva.

El sector enfrenta además una creciente presión por la seguridad laboral.

En menos de un mes, siete trabajadores murieron en varios yacimientos del país, incluido uno este miércoles en la mina Aguilucho (norte).

gma/nn/mvl

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