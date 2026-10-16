Siria anuncia el arresto del principal sospechoso de una masacre de 250 personas

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Las autoridades sirias dijeron el jueves que habían arrestado al sospechoso de ser el responsable de una masacre de cerca de 250 civiles.

«Los servicios de inteligencia han arrestado a Ali Kayali, quien también usaba el nombre de Mihrac Ural, el principal sospechoso en la masacre de Banias en 2013, mientras intentaba huir a través de la frontera», dijo la agencia de noticias estatal SANA.

No específicó a qué país intentaba huir.

Una fuente de seguridad siria indicó a la AFP que el sospechoso fue «detenido en Líbano durante una operación de seguridad coordinada con la parte libanesa».

Según Human Rights Watch, en mayo de 2013, las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados asesinaron a por lo menos 248 personas en ejecuciones en masa en las localidades de mayoría sunita musulmana de Bayda y Banias, situadas en la provincia costera de Tartús.

La organización calificó el hecho como «uno de los episodios más mortíferos de ejecuciones masivas en el cada vez más sangriento conflicto de Siria».

El arresto «envía un mensaje claro: no hay espacio en Siria para la impunidad de los criminales; los derechos de las víctimas no se perderán, por mucho tiempo que pase», escribió en X el ministro de Justicia sirio, Mazhar Alwais.

La guerra en Siria se inició con las protestas prodemocracia en 2011 violentamente suprimidas por el gobierno. Rápidamente se convirtió en un complejo conflicto armado.

En un país multiconfesional, la guerra adquirió un carácter sectario, y las matanzas de Banias y Bayda fueron vistas a menudo como el punto de partida de ese giro.

Terminó con la destitución de Assad en 2024.

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