Tres muertos al caer fragmentos de dron ruso en un supermercado en el noroeste de Ucrania

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Kiev, 14 oct (EFE).- Tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas en la ciudad de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, al caer fragmentos de un dron ruso en un supermercado de venta al por mayor, según informaron las autoridades regionales.

«Dos fueron encontrados muertos en el lugar. La otra persona perdió la vida en el hospital», dijo en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar de la Región de Volinia, Román Romaniuk.

Romaniuk explicó que los bomberos han lograron apagar el incendio provocado por la caída de los fragmentos de dron y estaban limpiando los escombros cuando publicó este balance de muertos.

Además del supermercado, el ataque ruso de hoy contra esta ciudad del extremo noroccidental de Ucrania -que es una de las capitales regionales del país más alejadas del frente- provocó daños en un edificio de viviendas de nueve plantas. Dos personas resultaron heridas en este bloque de pisos. EFE

mg/cae/alf

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